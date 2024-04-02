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تطور جديد للحالة الصحية للاعب الدولي المصري أحمد رفعت

الرياضة

تطور جديد للحالة الصحية للاعب الدولي المصري أحمد رفعت
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نقل لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر أحمد رفعت من غرفة الرعاية المركزة إلى غرفة عادية.

وكتب شوبير على حسابه في منصة "إكس": "خير جميل.. نقل أحمد رفعت من الرعاية المركزة إلى غرفه عاديه بالمستشفى.. ألف حمد وشكر لله".

وكان رفعت قد سقط على أرض الملعب بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه فيوتشر ضد الاتحاد السكندري في 11 مارس الماضي، ما أثار الذعر داخل الملعب ليقرر الحكم إنهاء المباراة.

ولم يستجب اللاعب الدولي المصري لمحاولات الإنعاش إلا بعد ساعتين من سقوطه أرضا، وظل فاقدا للوعي لعشرة أيام قبل أن يستفيق ويعود للتنفس بشكل طبيعي.

المصدر: RT

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