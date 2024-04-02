حافلة النصر السعودي تتعرض لحادث قبل وصولها إلى الملعب لمواجهة أبها (فيديو)

تعرضت الحافلة التي كانت تقل لاعبي فريق النصر السعودي إلى ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز" لمواجهة أبها، لحادث مفاجئ.

ويحل "النصر" ضيفا ثقيلا على أبها مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن حافلة النصر تعرضت لحادث سير بسيط، قبل وصولها لملعب المباراة، ما أدى لتعطلها.

🎥| حافلة فريق #النصر تتعرض لحادث بسيط في محيط ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية… واللاعبون يكملون السير إلى الملعب. #أبها_النصرpic.twitter.com/9u4RPPQD1C — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) April 2, 2024

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين اضطروا للسير على الأقدام مسافة قصيرة للوصول إلى الملعب.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مقدمة حافلة النصر احتكت بأرضية المسار قرب مدخل اللاعبين لحظة وصول الفريق الأول إلى ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز" استعدادا لمواجهة أبها.

🎥 مقدمة حافلة #النصر تحتك بأرضية المسار قرب مدخل اللاعبين لحظة وصول الفريق الأول إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في «المحالة» استعدادا لمواجهة #أبها#أبها_النصر#دوري_روشن_السعودي 🇸🇦 pic.twitter.com/F8ruacmsHb — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) April 2, 2024

ونشر نادي النصر لاحقا على حسابه في منصة "إكس"، صورا تظهر وصول لاعبيه إلى ملعب المباراة بسلام.

وكان قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقدمة اللاعبين الذين وصلوا إلى الملعب.

المصدر: "الشرق الأوسط" + صحيفة الرياضية