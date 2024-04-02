غوارديولا يعلق على مشادته مع غريليش بعد لقاء أرسنال

علق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بشكل ساخر على مشادته مع لاعبه جاك غريليش بعد التعادل السلبي الأحد الماضي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، قائلا "أفعل ذلك من أجل الكاميرات".

وبدا الاستياء واضحا على غوارديولا في مشادته الحامية التي امتدت لقرابة 20 ثانية مع غريليش بعد صافرة نهاية المباراة، مرفقا كلامه الموجه لابن الـ28 عاما بإيماءات مُعَبرة، قبل أن يربت على رأس الجناح الإنجليزي الدولي بطريقة حبية في ختام الجدال.

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وتصدر هذا المشهد الذي التقطته شبكة "سكاي سبورتس"، الحديث بعد المباراة وحتى أن بعض المراقبين انتقدوا المدرب الإسباني، معتبرين أن المكان الملائم لما حصل هو غرف الملابس وليس أمام عدسات الكاميرات والجمهور.

وردا على سؤال بشأن ما حصل، استخدم غوارديولا السخرية بوجه متجهم في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء عشية مواجهة أستون فيلا في المرحلة الـ31 من الدوري، قائلا "أفعل ذلك من أجل الكاميرات، من أجل غروري. أحتاج إلى الكاميرات (الشهرة) كي أنام بشعور هائل من الرضا".

وتابع رده الساخر "أحاول دائما أن أنتقد اللاعبين وأن أجعلهم يدركون إلى أي مدى هم سيئون".

المصدر: أ ف ب