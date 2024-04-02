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أستون فيلا يتلقى ضربة موجعة عشية مواجهة مانشستر سيتي

الرياضة

أستون فيلا يتلقى ضربة موجعة عشية مواجهة مانشستر سيتي
Globallookpress
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تلقى نادي أستون فيلا ضربة موجعة عشية مواجهته مانشستر سيتي المرتقبة غدا الأربعاء، في قمة الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد مدرب أستون فيلا، الإسباني أوناي إيمري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، غياب هداف فريقه الدولي الإنجليزي أولي واتكينز عن مباراة مانشستر سيتي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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وقال إيمري عن إصابة واتكينز: "إنها ليست بالغة. سيحتاج للراحة بعض الأيام، وربما سيكون متاحا في المباراة التالية ضد برينتفورد".

وكان واتكينز، تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد وولفرهامبتون السبت الماضي، ليستبدل بين الشوطين.

وسجل الدولي الإنجليزي 22 هدفا خلال 42 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، ويتخلف بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الثالث، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات

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