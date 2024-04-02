لأول مرة.. لاعبو الهوكي الناشئون الروس يخوضون سلسلة مباريات في الإمارات (فيديو)

من المقرر أن يخوض لاعبو هوكي ناشئون من روسيا سلسلة مباريات في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.

ويبدأ اليوم الثلاثاء في دبي أول لقاء بين لاعبي ناشئي فريق "أفتوموبيليست سبارتاكفيتس" الروسي وفريق "غالاكسي" الإماراتي صمن سلسلة مباريات تجمعهما على مدى أسبوع وتكون مقدمة لمباريات ودية دورية قادمة بين فرق هوكي الناشئين في منطقة سفيردلوفسك والإمارات.

وبالإضافة إلى التدريبات والمباريات الودية سيمنح اللاعبون خلال هذا الأسبوع أيضا فرصة للتعرف على ثقافة وتقاليد وعادات الإمارات كجزء من البرنامج الثقافي المخطط له، كما سيتم تنظيم لقاء يجمع ناشئي البلدين بلاعب الهوكي الروسي الشهير، بطل العالم، أليكسي ياشين.

وبات تنفيذ المشروع الرياضي ممكنا بعد زيارة وفد حكومي من منطقة سفيردلوفسك الروسية إلى دولة الإمارات في يناير الفائت من هذا العام، حيث تم خلالها التوصل إلى اتفاقيات مع المعنيين الإماراتيين حول تطوير التعاون في مجال الرياضة وسياسة الشباب.

المصدر: RT