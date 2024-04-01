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الدوري الإسباني.. أتلتيكو ينتزع المركز الرابع بفوز متأخر على فياريال

الرياضة

الدوري الإسباني.. أتلتيكو ينتزع المركز الرابع بفوز متأخر على فياريال
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حقق أتلتيكو مدريد فوزا متأخرا على حساب مضيفه فياريال 2-1 يوم الاثنين في ختام المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "لا سيراميكا"، بادر أتلتيكو لافتتاح باب التسجيل عن طريق البلجيكي الدولي أكسيل فيتسل في الدقيقة التاسعة.

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وفي أول هجمة خطيرة لفياريال، نجح مهاجمه النرويجي الدولي ألكسندر سورلوث في استغلال تمريرة متقنة من مورينو ليسدد بيسراه كرة استقرت في شباك حارس أتلتيكو في الدقيقة 50.

وبعد أن أهدر الفريقان فرصا عدة، نجح ساوول نيغيز في حسم الأمور لصالح أتلتيكو مدريد قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق مستغلا تمريرة من سيسار إسبيليكويتا وذلك بعد ثلاث دقائق من نزوله احتياطيا.

وبهذا الفوز، صعد أتلتيكو إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة على حساب أتلتيك بلباو مستغلا خسارة الأخير أمام ريال مدريد 0-2 أمس الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 38 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات

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