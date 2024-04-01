"القوة الجوية" يهدد بالانسحاب من الدوري العراقي بعد تعرض لاعبيه للاعتداء في ملعب دهوك

هدد نادي "القوة الجوية" بالانسحاب من الدوري العراقي لكرة القدم في حال عدم اتخاذ اتحاد اللعبة قرارا حازما تجاه جماهير دهوك، إثر تعرض لاعبيه للاعتداء أثناء مباراة الفريقين أمس الأحد.

وشهدت المباراة أعمال شغب وعنف طالت لاعبي الفريقين عندما اقتحم عدد من مشجعي دهوك أرض الملعب واشتبكوا بالأيدي مع عدد من لاعبي "القوة الجوية" وتحديدا الحارس الدولي السابق محمد حميد.

حادثة غريبة في الدوري العراقي.

جماهير نادي دهوك تنزل ارضية الملعب وتعتدي على حارس مرمى نادي القوة الجوية والحكم يقرر ايقاف المباراة. pic.twitter.com/BEID1GV5BU — صلاح الشمري (@salah_sj44) March 31, 2024

شووووف || لحظة تعرض حارس القوة الجوية محمد حميد للاعتداء من قبل احد جماهير دهوك !! pic.twitter.com/k4KuhL9hAz — علي نوري (@Ali_nori2000) March 31, 2024

وذكر بيان نشرته إدارة نادي "القوة الجوية" على موقعها الرسمي يوم الاثنين: "يعرب النادي عن أسفه الشديد لما حصل في ملعب دهوك من محاولات همجية ووحشية كادت تودي بحياة عدد من لاعبينا والخروج بحصيلة دموية من ملعب لم نشعر فيه بالأمان منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة من المباراة".

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وأضاف البيان "إذا لم يتخذ الاتحاد العراقي قرارا حازما يتناسب مع اللوائح الدولية فإننا سوف نتخذ قرارا بالانسحاب من مسابقة الدوري. إذا كان الاتحاد غير قادر على تأمين سلامة اللاعبين ويشجع عن قصد أو بدونه على مواصلة الشغب والعنف، حرصنا أن نضمن سلامة الجميع أثناء المباراة لعدم تكرار (بور سعيد) في دوريّنا".

وشهدت مباراة "القوة الجوية" ومضيفه دهوك حضور أكثر من 40 ألف متفرج، وقبل انتهائها نزل عدد من المشجعين إلى أرضية الملعب واشتبكوا مع عدد من لاعبي "القوة الجوية" ومن بينهم حارس الفريق الدولي السابق محمد حميد الذي أظهرت مقاطع فيديو مصورة على مواقع التواصل، اشتباكه وكذلك زميله الدولي السابق همام طارق، مع مشجعي دهوك وسط عجز عناصر أمن الملعب عن التصدي والسيطرة على تلك الأحداث.

ورافق الأحداث طرد الحارس حميد بالبطاقة الحمراء وقبلها في الشوط الأول بطاقة مماثلة طالت الدولي إبراهيم بايش.

وتعرض المتصدر "القوة الجوية" لأول هزيمة له هذا الموسم في الدوري بخسارته أمام مضيفه دهوك بنتيجة 1-2.

ويتصدر "القوة الجوية" لائحة المسابقة برصيد 45 نقطة مقابل 32 نقطة لدهوك الرابع في الترتيب.

المصدر: أ ف ب