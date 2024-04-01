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هتافات موحدة لغزة بين جمهوري الوحدات والفيصلي في ديربي الأردن (فيديو)

الرياضة

هتافات موحدة لغزة بين جمهوري الوحدات والفيصلي في ديربي الأردن (فيديو)
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شهدت مباراة الفيصلي وغريمه الوحدات (2-0) في قمة الأسبوع الـ15 من الدوري الأردني لكرة القدم، أمس الأحد، توجيه رسالة دعم إلى فلسطين وشعبها وإلى سكان قطاع غزة.

وخلال المباراة التي استضافها ملعب "عمان الدولي"، تبادلت جماهير الفريقين الصيحات، فكان يعلو الصوت مرة من مدرج الفيصلي "بالروح بالدم" ليرد بعدها مشجعو الوحدات بعبارة "نفديك يا أقصى"، إضافة إلى الهتاف بصوت واحد "بالروح بالدم نفديك يا غزة".

وأرادت جماهير الفيصلي والوحدات من خلال هذه الالتفاتة التذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: وكالات

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