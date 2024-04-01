هتافات موحدة لغزة بين جمهوري الوحدات والفيصلي في ديربي الأردن (فيديو)

شهدت مباراة الفيصلي وغريمه الوحدات (2-0) في قمة الأسبوع الـ15 من الدوري الأردني لكرة القدم، أمس الأحد، توجيه رسالة دعم إلى فلسطين وشعبها وإلى سكان قطاع غزة.

وخلال المباراة التي استضافها ملعب "عمان الدولي"، تبادلت جماهير الفريقين الصيحات، فكان يعلو الصوت مرة من مدرج الفيصلي "بالروح بالدم" ليرد بعدها مشجعو الوحدات بعبارة "نفديك يا أقصى"، إضافة إلى الهتاف بصوت واحد "بالروح بالدم نفديك يا غزة".

جماهير الوحدات والفيصلي يهتفون للمسجد الأقصى قبيل انطلاق المباراة التي تجمعهما على استاد عمّان#سرايا#الأردنpic.twitter.com/xd9SY3YEn0 — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) March 31, 2024

وأرادت جماهير الفيصلي والوحدات من خلال هذه الالتفاتة التذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: وكالات