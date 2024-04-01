مبابي "يهين" إنريكي بعد استبداله في لقاء سان جيرمان ومارسيليا!

كشفت تقارير فرنسية عما قاله نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لمدربه لويس إنريكي عقب استبداله في قمة الدوري الفرنسي ضد مارسيليا أمس الأحد.

وتغلب سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون رد، ولكن اللقطة الأبرز في المباراة كانت استبدال إنريكي لمبابي في الدقيقة 65.

🔄🤨 Mbappé, not happy with the change. pic.twitter.com/7OEIaqrD9p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2024

وبدا مبابي غاضبا بعد استبداله وتلفظ ببعض الكلمات قبل أن يغادر الملعب ويتوجه إلى غرفة تبديل الملابس.

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ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" عن مصادر فرنسية، أن مبابي قام بشم مدربه لحظة خروجه من الميدان.

ولكن عندما سأل أحد الصحفيين إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة سان جيرمان ومارسيليا، عما إذا كان مبابي قد وجه له إهانة، رد المدرب الإسباني "لم أر أي شيء. لا شيء على الإطلاق" مؤكد أنه لا يهتم بما ينشر في الصحف.

يذكر أن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان بأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي وسيكون نادي ريال مدريد وجهته المقبلة على الأرجح.

المصدر: goal + ladepeche