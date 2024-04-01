إجراء عاجل من رمضان صبحي ضد رئيس الاتحاد المصري بعد "أزمة اختبار المنشطات"

كشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هاني سعيد، عن تحرك عاجل من جانب نجم فريقه، رمضان صبحي، ضد رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام بعد إعلان الأخير سقوط صبحي في اختبار المنشطات.

وأعلن جمال علام أمس الأحد، أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد بإيجابية عينة لنجم نادي بيراميدز، رمضان صبحي.

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ورد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هاني سعيد، ببيان أبدى فيه اندهاشه من التصريحات التي أدلى بها جمال علام بخصوص ما هو منسوب لرمضان صبحي.

وأضاف سعيد: "تصريحات جمال علام بها معلومات مضللة ومغلوطة، ولا نعلم أسبابها والغرض الحقيقي منها وتأتي في إطار الحملة الممنهجة على رمضان وبيراميدز".

وأبدى سعيد تعجبه من "الخرق الصارخ الذي ارتكبه رئيس اتحاد الكرة المصري فيما يتعلق بسرية المعلومات التي يحتمها عليه منصبه كرئيس لمنظومة الكرة المصرية".

وتابع: "رئيس الاتحاد تحدث في الأمر دون علم أو حتى انتظار ثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية خاصة أن المسؤول عن إعلان أي أمور تخص موقف اللاعبين هو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دون غيرها".

وأكد أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة "الذي بصفته المسؤول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين يجب أن يحافظ عليهم ويحميهم بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة".

واسترسل: "لذلك فإننا نؤكد أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب (خطاب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات) بشأن ثبوت إيجابية عينة رمضان صبحي للمنشطات التي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر".

وأوضح سعيد أن رمضان صبحي أبلغه برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام "بسبب التصريحات غير المسؤولة والخاطئة"، سواء على المستوى الدولي وفقا للوائح "الفيفا" وعلى المستوى المحلي طبقا للقوانين المصرية.

المصدر: وكالات