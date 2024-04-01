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بكلمتين وصورة.. حسام حسن يعلق على تألق صلاح في لقاء ليفربول وبرايتون

الرياضة

بكلمتين وصورة.. حسام حسن يعلق على تألق صلاح في لقاء ليفربول وبرايتون
Legion-Media
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تفاعل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مع تألق قائد "الفراعنة" محمد صلاح في لقاء فريقه ليفربول وبرايتون أمس الأحد لحساب المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح الهدف الثاني ليمنح ليفربول الفوز على برايتون بنتيجة 2-1 وصدارة الدوري الإنجليزي.

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ونشر حسام حسن على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة لصلاح من المباراة وعلق "من أيضا؟" مع شعار تاج الملك، في إشارة إلى اللقب الذي تطلقه جماهير ليفربول على النجم المصري.

وجاءت رسالة حسام حسن إلى صلاح بعد أنباء عن وجود خلاف بينهما، إذ طلب صلاح الشهر الماضي إعفاءه من المشاركة في أول معسكر لـ"الفراعنة" تحت قيادة حسام حسن الذي عين مؤخرا مدربا جديدا لمنتخب مصر.

وتقدم صلاح بطلب الإعفاء بحجة عدم جاهزيته بعدما تعافى من إصابة غيّبته عن الملاعب لنحو شهر. 

المصدر: RT

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