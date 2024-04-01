المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تصدر بيانا توضيحيا بعد إعلان إيجابية عينة رمضان صبحي

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا لتوضيح أربع نقاط بعد إعلان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، ثبوت إيجابية عينة نجم نادي بيراميدز رمضان صبحي.

وجاء في البيان "في إطار حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع، وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، ومنعا للاجتهادات غير الصحيحة المتداولة حاليا، تؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على عدد من النقاط المهمة على النحو التالي: أولا.. لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بها إلا من خلال المنظمة، حتى لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة".

وأضاف البيان "لا تقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنشر تعليقات أو تصريحات أو نشر الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ علي سرية المعلومات".

وتابع "من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وطبقا للكود الدولي والمعايير الدولية، أن تتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات سواء كانت فردية أو جماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات".

وأتم "يحق أيضا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت وأي مكان خارج المنافسة دون إخطار مسبق (في المنزل - النادي - المعسكر - التدريب) حسب الخطة الموضوعة من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقا للمعيار الدولي للاختبارات والتحريات".

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وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، أعلن أمس الأحد، أن الاتحاد تلقى خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد بإيجابية عينة لنجم نادي بيراميدز، رمضان صبحي.

وأضاف علام في مقابلة إذاعية: "سيتم أخذ عينة أخرى لصبحي للتأكد من تناول المنشطات أم لا قبل توقيع الإيقاف عليه".

المصدر: المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات