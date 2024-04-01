رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن سقوط لاعب مصري مشهور في اختبار المنشطات

قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، إن الاتحاد تلقى خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (نادو) يفيد بإيجابية عينة لنجم نادي بيراميدز، رمضان صبحي.

وأضاف علام في مقابلة إذاعية أمس الأحد: "سيتم أخذ عينة أخرى لصبحي للتأكد من تناول المنشطات أم لا قبل توقيع الإيقاف عليه".

ولم يكشف علام عن توقيت هذا الاختبار وما إذا كان داخل أو خارج المنافسات.

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وجاء إعلان رئيس الاتحاد المصري بشكل رسمي بعد ساعات من التكهنات حول هوية اللاعب الذي سقط في اختبار للمنشطات.

وذكرت تقارير محلية أن عينة صبحي تالفة وليست إيجابية.

ولم يعلق بيراميدز أو صبحي على هذه الأنباء حتى الآن.

وكان صبحي (27 عاما)، بدأ مسيرته مع الفريق الأول للأهلي في 2014، وكان من أبرز المواهب الشابة في مصر، وخاض تجربة في إنجلترا مع ستوك سيتي وهدرسفيلد، ثم عاد إلى ناديه السابق الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكل مفاجئ إلى بيراميدز في صفقة ضخمة.

ويلعب صبحي في صفوف بيراميدز منذ 2020، لكن مستواه تراجع في السنوات الأخيرة، ولم يعد ينضم لتشكيلة منتخب مصر كما كان الحال سابقا، حيث شارك لآخر مرة مع منتخب "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية 2021.





المصدر: وكالات