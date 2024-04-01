من يتوج بالدوري الإنجليزي؟.. المباريات المتبقية لليفربول وأرسنال ومان سيتي

احتدم الصراع بين الثلاثي مانشستر سيتي، حامل اللقب، وليفربول وأرسنال للظفر بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم مع تبقي تسع جولات على ختام المسابقة.

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن أرسنال الثاني وثلاث عن مانشستر سيتي الثالث.

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ويملك ليفربول مصيره بين يديه، حيث سيتوج بلقب الدوري في حال فوزه بجميع مبارياته التسع المتبقية لاسيما وأنه لن يواجه منافسيه المباشرين مان سيتي وأرسنال في الجولات الأخيرة.

ولكن أي تعثر لليفربول قد يكلفه ضياع اللقب في ظل المنافسة الشرسة مع أرسنال ومان سيتي.

وفي الرصد التالي نكشف سير المنافسة في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة للمتنافسين الثلاثة على اللقب.

- مباريات ليفربول

الجولة 29: إيفرتون خارج ملعب ليفربول "أنفيلد" (تأجلت لموعد لاحق)

الجولة 31: شيفيلد يونايتد على أنفيلد

الجولة 32: مانشستر يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 33: كريستال بالاس على أنفيلد

الجولة 34: فولهام خارج أنفيلد

الجولة 35: وست هام يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنهام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

- مباريات مانشستر سيتي

الجولة 29: برايتون خارج ملعب مانشستر سيتي "الاتحاد" (تأجلت لموعد لاحق)

الجولة 31: أستون فيلا على ملعب الاتحاد

الجولة 32: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: لوتون تاون على ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنهام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 35: نوتينغهام فورست خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد

الجولة 37: فولهام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد

- مباريات أرسنال

الجولة 29: تشيلسي على ملعب أرسنال "الإمارات" (تأجلت لموعد لاحق)

الجولة 31: لوتون تاون على ملعب الإمارات

الجولة 32: برايتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 33: أستون فيلا على ملعب الإمارات

الجولة 34: ولفرهامبتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 35: توتنهام خارج ملعب الإمارات

الجولة 36: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 37: مانشستر يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 38: إيفرتون على ملعب الإمارات.

المصدر: RT