المشهد المضحك المبكي.. لاعب يوجه ضربة مزدوجة لزميليه

شهدت إحدى المباريات في الدوري الاسكتلندي الممتاز حدثا مثيرا للدهشة عندما نفذ أحد اللاعبين ركلة لا يمكن وصفها إلا بـ "الضربة القاتلة المزدوجة"، حيث أخرج فريقه حرفيا من اللعبة.

قام نكتاريوس تريانتيس لاعب هايبرنيان بضرب اثنين من زملائه عن غير قصد بعد تنفيذ ركلة حرة سريعة خلال هزيمة فريقه 3-1 أمام رينجرز.

وكان تريانتيس يتطلع إلى دفع فريقه إلى أرض الملعب من خلال ركلة حرة تم تنفيذها من داخل نصف ملعب رينجرز.

لكن لسوء الحظ كان زميله جو نيويل على مقربة منه وانتهى الأمر بضربه بالكرة في وجهه، مما أدى إلى سقوطه.

ومن الغريب أن الكرة ارتدت بعد ذلك واصطدمت بلاعب هايبرني الآخر، ويل فيش، في وجهه أيضا ليسقط على الأرض هو الآخر.

Hibs' Nectarios Triantis taking out two of his own teammates with a free-kick😂😂 pic.twitter.com/bEZrcBm3Ww — Football Away Days (@AwayDays_) March 30, 2024

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وأثارت اللقطة تعليقات ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي إذ وجد العديد منهم الحادثة مضحكة، حيث كتب أحدهم على منصة "X": "أحد أفضل الأشياء التي رأيتها على الإطلاق".

ورد أحد الأشخاص قائلا: "أشعر بالأسف الشديد لأنني ضحكت على هذا مرات عديدة، لقد شاهدته عشرين مرة على الأقل ويصبح الأمر أكثر تسلية في كل مرة".

وكتب ثالث: "ذروة الكوميديا".

وعلق آخر: "هذه حقا فرصة واحدة في المليار".

المصدر: RT