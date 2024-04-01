نغمة مملة.. مدرب باريس سان جيرمان يرد على انتقادات إبعاد مبابي

بدا لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان غاضبا من كثرة الاستفسار عن سبب استبدال كيليان مبابي في الفترة الأخيرة.

وشهدت الدقيقة 65 من المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 2-0 على مارسيليا، استبدال كيليان مبابي، ومشاركة غونزالو راموس بدلا منه، وبدت على ملامح النجم الفرنسي، عدم الرضا من قرار المدرب باستبداله.

🔄🤨 Mbappé, not happy with the change. pic.twitter.com/7OEIaqrD9p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2024

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ورد إنريكي على الانتقادات التي وجهت له عقب المباراة بعد استبدال كيليان مبابي، نجم الفريق: "إنها نفس النغمة ونفس السؤال الذي يتكرر كل أسبوع، إنه أمر ممل".



وأضاف عبر قناة "أمازون برايم": "أنا المدرب وسأتخذ القرارات كل يوم وكل أسبوع، وسأفعل ذلك حتى آخر يوم لي في باريس".



وأشار: "سأحاول الوصول دائما لأفضل الحلول للفريق، وفي بعض الأحيان قد أكون مخطئا، ولكن هذه هي خياراتي".



وحاول مراسل الشبكة الفرنسية، احتواء غضب إنريكي بقوله: "نتفهم قرارك"، ليرد المدرب الإسباني: "وحتى إذا لم تتقبلوا قراراتي، فلا يهم".





وكان لويس إنريكي، أعلن في وقت سابق أنه لن يعتمد على مبابي، بشكل أساسي فيما تبقى من الموسم، وأنه يعد الفريق لمرحلة ما بعد اللاعب الفرنسي، الذي ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق العاصمي.

وينتهي عقد مبابي، مع باريس بنهاية الموسم الحالي، والأقرب هو رحيله والانضمام إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي.

المصدر: "وكالات"