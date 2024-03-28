الروسي ميدفيديف يبلغ نصف نهائي ميامي للتنس

تأهل الروسي دانيل مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة ميامي للأساتذة بعد تغلبه على التشيلي نيكولاس جاري بمجموعتين دون رد اليوم الخميس.

ونجح المصنف الثالث على البطولة في حسم المباراة بواقع (6-2) و(7-6)، ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الإيطالي يانيك سينر في تكرار لنهائي أستراليا المفتوحة الذي ذهب لصالح الأخير.



وبحسب أرقام "أوبتا"، وصل ميدفيديف إلى نصف نهائي 45% من بطولات الأساتذة التي شارك بها على الملاعب الصلبة منذ عام 2020، وهي أعلى نسبة لأي لاعب في تلك الفترة بين اللاعبين الذين شاركوا في 10 بطولات على الأقل.

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وفي منافسات فردي السيدات، واصلت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا مفاجآتها فبعد الإطاحة في الدور الرابع بالمصنفة أولى عالميا إيغا شفيونتيك، ونجحت اليوم في إقصاء المصنفة الخامسة على البطولة الأمريكية جيسيكا بيغولا من ربع النهائي.



وحسمت ألكسندروفا، المصنفة 14 على البطولة، اللقاء بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (3-6) و(6-4) و(6-4)، لتواجه في نصف النهائي الأمريكية دانييلا كولينز.



وباتت ألكسندروفا صاحبة أكبر عدد من الانتصارات في عام 2024 أمام اللاعبات المصنفات الخمس الأوائل عالميا بتحقيق 3 انتصارات.



ووصلت الروسية إلى ثاني نصف نهائي لها في بطولات فئة ألف نقطة والأول لها على الملاعب الصلبة بعد مدريد 2022.

المصدر: "وكالات"