إلى فلسطين من الدنمارك.. وسام أبو علي "فدائي"

أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، قرارا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي، مهاجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم، لتمثيل منتخب فلسطين.

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الدي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني.

ويخوض أبو علي حاليا، غمار منافسات الدوري المصري الممتاز، رفقة النادي الأهلي، وسبق له أن احترف في الدوري السويدي الممتاز، ودوري السوبر الدنماركي.

وعلق اللاعب على موافقة "الفيفا" بأحقيته في تمثيل منتخب فلسطين خلال الفترة المقبلة، قائلا، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "فخور ويشرفني أن أكون قادرا على تمثيل هذا البلد.. إنه لكل فلسطيني هناك".

يعد وسام أبو علي، البالغ من العمر 25 عاما، من المهاجمين المميزين، حيث سجل منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2016 وحتى الآن، 76 هدفا في 180 مباراة، بحسب موقع (ترانسفير ماركت).

أبو علي بدأ مسيرته متدرجا في الفئات السنية لنادي أولبرغ الدنماركي، حيث لعب لفريق أقل من 19 عاما في موسم 2016-2017. ثم صعد إلى الفريق الأول، وشارك معه في دوري السوبر الدنماركي لأول مرة في موسم 2018-2019.

انتقل على سبيل الإعارة لعام واحد، إلى نادي فينديسيال الدنماركي موسم 2019-2020، وهناك انفجرت موهبته التهديفية، مسجلا 11 هدفا في 22 مباراة.

في الموسم الذي يليه، رحل إلى نادي سيلكيبورغ الدنماركي، قبل أن يعود مجددا، وبصفقة انتقال كامل هذه المرة إلى فينديسيال، واستمر معه لغاية 2023، وأحرز 14 هدفا.

بعد ذلك، رحل وسام إلى السويد، وانضم لصفوف نادي (أي كي سيريوس)، ولعب معه 16 مباراة، سجل فيها 10 أهداف.

الرحلة الأبرز في مسيرة أبو علي، كانت صفقة انتقاله من (أي كي سيريوس) إلى نادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة 4 سنوات ونصف، مقابل نحو مليوني يورو. ولعب معه حتى الآن 3 مباريات، أحرز فيها هدفين.

المصدر: "pfa.ps"