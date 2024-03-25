حقيقة مغادرة محمود داهود معسكر منتخب سوريا (فيديو)

كشف الاتحاد السوري لكرة القدم، حقيقة مغادرة محمود داهود، لاعب فريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم، من معسكر منتخب سوريا، المقام حاليا بمدينة الدمام السعودية.

وشهدت قائمة سوريا الأخيرة تواجد العديد من الأسماء الجديدة على رأسها داهود، الذي تم الإعلان عن تمثيله للمنتخب السوري قبل أيام قليلة.

ويستعد منتخب سوريا لمواجهة منتخب ميانمار اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال عماد الأميري مدير المكتب الإعلامي في اتحاد كرة القدم، في تصريحات إذاعية، مساء يوم الاثنين، إن داهود متواجد مع بعثة منتخب سوريا في السعودية.

ونفى الأميري ما تردد عن مغادرة داهود لمعسكر الفريق، مؤكدا أن كل ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وأن الجميع جاهز لمباراة الثلاثاء.

❤️🦅

من استقبال نسورنا محمود داهود

و عمر خريبين 🦅🇸🇾♥️ pic.twitter.com/WecuE5w4PZ — عشاق أهلي حلب (@Wrt7GT2VfwzSFhe) March 24, 2024

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن رغبة داهود بمغادرة المعسكر بسبب "استيائه من نوع التدريبات"، بالإضافة لطلب معاملته بطريقة مختلفة عن باقي اللاعبين.

يذكر أن منتخب سوريا سقط في فخ التعادل أمام ميانمار (1-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب ثوفونا.

ويحتل المنتخب السوري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق 5 نقاط عن نظيره الياباني صاحب الصدارة.

المصدر: وكالات