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مصرع أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين نتيجة حادث في رالي بهنغاريا

الرياضة

مصرع أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين نتيجة حادث في رالي بهنغاريا
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في هنغاريا وأصيب سبعة آخرون عندما فقد سائق السيطرة على سيارته الأحد خلال أحد الراليات واصطدم بالمتفرجين، وفق ما أعلنت السلطات.

وبحسب بيان للشرطة، انحرفت سيارة كانت تشارك في رالي "إستيرغوم نييرغيش" شمال هنغاريا، لأسباب غير واضحة، عن الطريق واصطدمت بالمتفرجين.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع بين بلدتي لاباتلان وبايوت في مقاطعة كوماروم إستيرغوم الشمالية، أدى إلى مصرع أربعة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

وهرع العديد من سيارات الإسعاف والعديد من طائرات الإنقاذ المروحية إلى مكان الحادث.

وتوقف الرالي على الفور بعد وقوع الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابساته.

المصدر: أ ف ب

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