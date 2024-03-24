اكتمال عقد المتأهلين لبطولة "كوبا أمريكا 2024"

أكملت كندا وكوستاريكا عقد المتأهلين إلى بطولة "كوبا أمريكا 2024" بعد خروجهما منتصرتين من ملحق "كونكاكاف'" بفوزهما الأحد على ترينيداد وتوباغو 2-0 وهندوراس 3-1 تواليا.

وكما كانت الحال في عام 2016 حين استضافت الولايات المتحدة النسخة الاحتفالية بمرور 100 عام على انطلاق "كوبا أمريكا"، تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الـ48 إلى الـ16، حيث انضم ستة أعضاء من "الكونكاكاف" إلى المنافسين العشرة المعتادين في أمريكا الجنوبية "كونميبول".

وإلى جانب الدولة المنظمة الولايات المتحدة، ضمنت المكسيك وجامايكا وبنما تواجدها في البطولة عن "الكونكاكاف"، فيما تنافست كندا مع ترينيداد وتوباغو وكوستاريكا مع هندوراس على البطاقتين المتبقيتين في مباراتي ملحق أقيمتا الأحد في تكساس.

في المباراة الأولى على ملعب "تويوتا ستاديوم" في فريسكو، انتظرت كندا حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل أمام ترينيداد وتوباغو عبر كايل لارين.

GOAL 🇨🇦



IT'S CYLE LARIN with the opener for the #CanMNT 💥



Goal no. 29 for Canada's all-time men's top scorer and Les Rouges take a 1-0 lead as they look for a spot at the 2024 Copa America pic.twitter.com/hWGXU0HZym — OneSoccer (@onesoccer) March 23, 2024

وانتظرت كندا مجددا حتى الوقت بدل الضائع لتحسم النتيجة نهائيا بفضل البديل جايكوب شالفبورغ بعد تمريرة من جوناثان ديفيد.

CANADA QUALIFY FOR COPA AMERICA! 🇨🇦



A 2-0 win vs. Trinidad & Tobago—emphatically sealed by JACOB SHAFFELBURG—ensures our Neighbors to the North will be at this summer's big dance. 😅



Their first-ever Copa a key measuring stick before 2026 World Cup. 🍁pic.twitter.com/c5VKekgYXC — Men in Blazers (@MenInBlazers) March 23, 2024

وفي المباراة الثانية، لم تكن بداية كوستاريكا على الملعب ذاته مثالية أمام الهندوراس، إذ وجدت نفسها متخلفة في الدقيقة العاشرة بهدف لمايكل تشيرينوس، لكن سرعان ما ردت عبر أورلاندو غالو (12)، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن تضرب في مستهل الثاني بهدف وارن مادريغال (56) ثم بالثالث عبر جيفرسون برينيس (62).

وخلافا لكندا التي لم يسبق لها المشاركة في "كوبا أمريكا" لكرة القدم، تخوض كوستاريكا البطولة للمرة السادسة بعد أعوام 1997 و2001 و2004 و2011 و2016.

المصدر: وكالات