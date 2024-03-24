أول تعليق لمحمود داوود بعد انضمامه لمعسكر منتخب سوريا

أعرب محمود داوود المحترف في صفوف شتوتغارت الألماني لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بعد انضمامه لمعسكر سوريا في السعودية، وتمثيله لمنتخب سوريا حيث تعود أصوله.

وقال داوود في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد السوري لكرة القدم على "فيسبوك": "أريد أن أقدم شيئا للناس والبلد، وسعيد للعب لموطن عائلتي، وسيكون من الممتع اللعب هنا".

وتابع: "كرة القدم هي لعبة جميلة جدا وتجمع الكثير من الناس، أتمنى أن أحظى بأوقات ناجحة مع المنتخب".

ويأتي انضمام داوود إلى منتخب "نسور قاسيون" بعد نجاح الاتحاد السوري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر في إقناعه بمشروع طويل الأمد يتمثل بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

ويلعب داوود البالغ 28 عاما في صفوف نادي شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة من نادي برايتون الإنجليزي، وسبق له وأن لعب في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند.

وولد داوود الذي يحمل الجنسية الألمانية في مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، شمالي سوريا عام 1996 قبل انتقاله رفقة أسرته إلى ألمانيا واستقرارهم هناك.

ويستعد منتخب سوريا لمواجهة ميانمار بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويحتل منتخب سوريا وصافة المجموعة الثانية في التصفيات برصيد أربع نقاط، بفارق 5 نقاط عن اليابان المتصدرة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات) ونقطة واحدة أمام كوريا الشمالية الثالثة، فيما يتذيل منتخب ميانمار المجموعة بنقطة واحدة.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وإلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

المصدر: الاتحاد السوري + RT