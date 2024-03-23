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ألمانيا تسقط فرنسا بثنائية في عقر دارها

الرياضة

ألمانيا تسقط فرنسا بثنائية في عقر دارها
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تغلب منتخب ألمانيا على مضيفه الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة ودية جمعتهما يوم السبت على ملعب "جروباما ستاديوم" في ليون.

وأحرز فلوريان فيرتز هدف التقدم لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة الأولى للمباراة من صناعة توني كروس، نجم ريال مدريد، العائد من الاعتزال، وأضاف مهاجم نادي أرسنال، كاي هافيرتز، الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ويستعد المنتخبان بهذه المباراة الودية، لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

المصدر: RT

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