ألمانيا تسقط فرنسا بثنائية في عقر دارها

تغلب منتخب ألمانيا على مضيفه الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة ودية جمعتهما يوم السبت على ملعب "جروباما ستاديوم" في ليون.

وأحرز فلوريان فيرتز هدف التقدم لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة الأولى للمباراة من صناعة توني كروس، نجم ريال مدريد، العائد من الاعتزال، وأضاف مهاجم نادي أرسنال، كاي هافيرتز، الهدف الثاني في الدقيقة 49.

هدف ألمانيا كان نمطًا ذكيًا، لاحظ سلوك هافرتز، ذهب مباشرة الى العمق دون ان يرفع رأسه، كان عليه تشتيت حركة الظهير و تثبيته، فيرتز ينتظر بين الخطوط للاستلام، فرحة ناغلسان تعبر عن ذلك، المدرب هو أسعد انسان في العالم عندما يرى ما حدث في التدريبات يحدث في المباراة! . pic.twitter.com/bXqbJq9LrX — محمدي العلوي (@Mouhamdi_Alawi) March 23, 2024

🚨 هدف المانيا الثاني على فرنسا 🔥🔥https://t.co/ZJfMk0n0bK — KinG £ (@xKGx__) March 23, 2024

ويستعد المنتخبان بهذه المباراة الودية، لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

المصدر: RT