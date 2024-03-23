إندريك يقود البرازيل للفوز على إنجلترا (فيديو)

قاد النجم الصاعد إندريك فيليبي منتخب بلاده البرازيل للفوز على مضيفه الإنجليزي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما يوم السبت في ملعب "ويمبلي" بلندن.

وسجل إندريك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 80 بعدما تابع كرة ارتدت من حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد ليضعها بكل هدوء في الشباك.

ENDRICK SCORES HIS FIRST GOAL FOR BRAZIL AT WEMBLEY AT 17 YEARS OLD!!!pic.twitter.com/XT2cf0cJHs — Noodle Vini (@vini_ball) March 23, 2024

وبحسب شبكة أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح إندريك أصغر لاعب على الإطلاق، يسجل هدفا دوليا على ملعب "ويمبلي" عن عمر 17 عاما و246 يوما.

17 - At 17 years and 246 days, Endrick is the youngest ever male player to score a senior international career goal at Wembley Stadium. Gin. #ENGBRApic.twitter.com/P8c24OeEpB — OptaJoe (@OptaJoe) March 23, 2024

ويخوض المنتخب البرازيلي مواجهة ودية أخرى الثلاثاء المقبل في مدريد ضد إسبانيا فيما تستضيف إنجلترا على ملعبها "ويمبلي" منتخب بلجيكا يوم الثلاثاء أيضا.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض نهائيات كأس أمريكا الجنوبية فيما تحضر إنجلترا لخوض نهائيات "يورو 2024".

المصدر: "أوبتا" + RT