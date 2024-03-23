إبراهيم دياز يكشف موقفه من المشاركة مع المغرب في أولمبياد باريس

أكد نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، قوله "سأحاول أن أشارك في كل ما يمكنني المشاركة فيه" قبل خوض منتخب المغرب أولمبياد باريس، وذلك بعد أول مباراة خاضها بألوان "أسود الأطلس" أمس الجمعة.

وقرر دياز (24 عاما) المولود في ملغا الإسبانية لأب مغربي الأصل (سفييل عبد القادر) وأم إسبانية (باتريشيا دياز) ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية، قبل أيام تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الإسباني، بعد أن اقتنع بمشروع الاتحاد المغربي لكرة القدم.

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وتحدث اللاعب الذي خاض 87 دقيقة في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب المغربي على ضيفه الأنغولي بهدف دون رد أمس الجمعة على ملعب "أدرار" في أكادير، عن إمكانية مشاركته في أولمبياد باريس قائلا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأحاول أن أشارك في كل ما يمكنني المشاركة فيه.. في كل ما يسمح لي بالمشاركة فيه. في نهاية الأمر، أنا لاعب لريال مدريد وأريد أن أقدم الأفضل لفريقي وللمنتخب. أي شيء يمكنني تقديمه على أرض الملعب، سأكون سعيدا بالقيام به".

ويستعد المنتخب المغربي تحت 23 عاما للمشاركة في أولمبياد باريس بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا ومنتخب آسيوي يحدد في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في 15 أبريل المقبل.

ويسمح النظام الأولمبي لكل منتخب باستدعاء ثلاثة لاعبين فوق سن الـ23 إلى قائمته.

ولا ينوي ريال مدريد الاستغناء عن لاعبيه من أجل الأولمبياد، لكن حالة دياز قد تكون مختلفة كونه لن يشارك في أي بطولة دولية هذا الصيف (مثل كأس أوروبا 2024 أو كوبا أمريكا)، الأمر الذي قد يمنحه استثناء.

المصدر: وكالات