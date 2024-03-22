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إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في لقاء نيوزيلندا ويغادر الملعب باكيا (فيديو)

الرياضة

إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في لقاء نيوزيلندا ويغادر الملعب باكيا (فيديو)
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غادر نجم خط وسط منتخب مصر إمام عاشور، ملعب مواجهة "الفراعنة" ونيوزيلندا في نصف نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" لكرة القدم ضمن سلسلة "الفيفا"، باكيا بعد تعرضه لإصابة خطيرة.

وقاد عاشور هجمة منظمة لمنتخب مصر في الدقيقة 23، قبل أن تصله الكرة داخل منطقة الجزاء، وعندما انفرد عاشور بالحارس تدخل عليه أحد مدافعي نيوزيلندا بقوة ليسقطه أرضا.

وبدا من خلال إشارات إمام عاشور أنه تعرض لإصابة قوية في كتفه، ودخل في نوبة بكاء خلال تلقيه الكشف المبدئي من الجهاز الطبي لمنتخب الفراعنة وأثناء مغادرته الملعب.

وأشرك حسام حسن، مدرب منتخب مصر، حمدي فتحي على حساب إمام عاشور.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية "الفار" لمتابعة اللقطة التي تعرض خلالها عاشور للإصابة، ليمنح ركلة جزاء لمنتخب مصر ترجمها مصطفى محمد إلى هدف.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم مصر بهدف دون رد.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)