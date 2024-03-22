إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في لقاء نيوزيلندا ويغادر الملعب باكيا (فيديو)

غادر نجم خط وسط منتخب مصر إمام عاشور، ملعب مواجهة "الفراعنة" ونيوزيلندا في نصف نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" لكرة القدم ضمن سلسلة "الفيفا"، باكيا بعد تعرضه لإصابة خطيرة.

وقاد عاشور هجمة منظمة لمنتخب مصر في الدقيقة 23، قبل أن تصله الكرة داخل منطقة الجزاء، وعندما انفرد عاشور بالحارس تدخل عليه أحد مدافعي نيوزيلندا بقوة ليسقطه أرضا.

لحظة إصابة إمام عاشور ومغادرة الملعب!



pic.twitter.com/gzhluZovnk — Azza Rakha (@3zza_rakha) March 22, 2024

وبدا من خلال إشارات إمام عاشور أنه تعرض لإصابة قوية في كتفه، ودخل في نوبة بكاء خلال تلقيه الكشف المبدئي من الجهاز الطبي لمنتخب الفراعنة وأثناء مغادرته الملعب.

إمام عاشور يغادر الملعب باكيًا بسبب إصابة قوية في الكتف 🇪🇬 pic.twitter.com/1hcb1HexLu — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 22, 2024

وأشرك حسام حسن، مدرب منتخب مصر، حمدي فتحي على حساب إمام عاشور.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية "الفار" لمتابعة اللقطة التي تعرض خلالها عاشور للإصابة، ليمنح ركلة جزاء لمنتخب مصر ترجمها مصطفى محمد إلى هدف.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم مصر بهدف دون رد.

المصدر: RT