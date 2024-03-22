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تشكيلة منتخب مصر الأساسية لمواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي "كأس عاصمة مصر"

الرياضة

تشكيلة منتخب مصر الأساسية لمواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي
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أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن عن تشكيلة "الفراعنة" لمواجهة نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في نصف نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" لكرة القدم ضمن سلسلة "الفيفا".

وفي ظل غياب نجم منتخب "الفراعنة" وقائده محمد صلاح الذي طلب إعفاءه من المشاركة، سيدخل حسام حسن المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

في الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

في الهجوم: عمر مرموش - محمود حسن تريزيغيه - مصطفي محمد.

وتقام بطولة "كأس عاصمة مصر" في القاهرة بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ويلتقي الفائز من مواجهة "الفراعنة" ونيوزيلندا مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا السبت بين تونس وكرواتيا، في النهائي المقرر الثلاثاء المقبل، فيما يلعب الخاسران معا لتحديد المركز الثالث.

المصدر: RT

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