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بثلاث كلمات.. رونالدو يعلق على التحول الجسدي المذهل لأوزيل (فيديو)

الرياضة

بثلاث كلمات.. رونالدو يعلق على التحول الجسدي المذهل لأوزيل (فيديو)
Globallookpress
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تفاعل نجم نادي النصر السعودي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع التحول الجسدي المذهل لزميله السابق في ريال مدريد، الألماني مسعود أوزيل.

وظهر أوزيل في مقطع فيديو داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، وهو يقوم ببعض الجلسات التدريبية التي يستعرض فيها كتلته العضلية وحجم ذراعيه.

وتفاجأ كثيرون من التغيير الجسدي الكبير لصاحب الـ35 عاما منذ اعتزاله كرة القدم في العام الماضي، مقارنة بالفترة التي قضاها كلاعب.

وقرر رونالدو التعليق على الفيديو الذي نشره أوزيل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" أثناء الخضوع لبعض التدريبات البدنية القوية.

وكتب رونالدو تعليقا على الفيديو: "ليس سيئا أخي"، في إشارة إلى القدرة البدنية التي يتمتع بها هو الآخر.

وسبق وأن لعب أوزيل رفقة رونالدو في ريال مدريد خلال الفترة من 2010 حتى 2013، قبل أن يرحل النجم الألماني إلى أرسنال الإنجليزي.

المصدر: RT

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