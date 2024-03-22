الاتحاد الآسيوي يصدر قرارا جديدا بشأن مباراة كوريا الشمالية واليابان في تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة، تأجيل لقاء كوريا الشمالية واليابان المقرر الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة على أرض محايدة بدلا من بيونغ يانغ.

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وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "المباراة بين كوريا الشمالية واليابان، المقررة في 26 مارس الجاري، لن تقام وفق ما هو مخطط لها بسبب ظروف غير متوقعة".

وذكر البيان أن القرار اتخذ بعد محادثات مع الاتحاد الدولي "فيفا" وبعد طلب الاتحاد الكوري الشمالي نقل المباراة إلى أرض محايدة لـ"ظروف قاهرة".

كما قال الاتحاد القاري إن القضية ستحول إلى اللجان المعنية في الاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم يكشف البيان عن موعد أو مكان إقامة المباراة في المستقبل.

وكانت كوريا الشمالية عبرت أمس الخميس عن عدم قدرتها على استضافة المباراة المرتقبة، وقال رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، إن مسؤولي الاتحاد الكوري الشمالي أبلغوه خلال المواجهة التي جمعت البلدين في الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات وانتهت بفوز اليابان 1-0، أن المباراة ضمن الجولة الرابعة، لا يمكن أن تقام في بيونغ يانغ.

ولم يوضح تاشيما الأسباب الكامنة وراء الطلب الكوري الشمالي، لكن وكالة "كيودو" اليابانية أشارت إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح بإقامة المباراة على أرضها بسبب مخاوف من تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.

ولم يتواجه البلدان في كوريا الشمالية منذ العام 2011.

المصدر: وكالات