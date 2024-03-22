مهاجم منتخب إيطاليا ريتيغي يكسر رقما ظل صامدا 96 عاما

أنقذ مهاجم نادي جنوى، ماتيو ريتيغي، منتخب بلاده إيطاليا، بطل أوروبا، من تعادل مخيب أمام فنزويلا بتسجيله ثنائية الفوز 2-1 في مباراة ودية لكرة القدم في الولايات المتحدة.

وافتتح صاحب الـ24 عاما، التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما سجل داروين ماشيس هدف فنزويلا الوحيد (43).

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن ريتيغي أصبح أول لاعب من جنوى، يسجل ثنائية للمنتخب الإيطالي منذ 1928، أي منذ 96 عاما.

ورفع ريتيغي غلته إلى أربعة أهداف في خمس مباريات دولية.

وتخوض إيطاليا التي تستعد لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا في الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، مباراة ودية ثانية في الولايات المتحدة وستكون ضد الإكوادور بعد غد الأحد في نيويورك.

المصدر: وكالات