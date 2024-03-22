الولايات المتحدة تضرب موعدا مع المكسيك في نهائي دوري أمم الكونكاكاف

بلغت الولايات المتحدة والمكسيك المباراة النهائية لدوري أمم "الكونكاكاف" لكرة القدم بفوز الأولى على جامايكا 3-1، والثانية على بنما 3-0 الجمعة في نصف نهائي النسخة الثالثة.

في المباراة الأولى في هيوستن، كانت جامايكا قاب قوسين أو أدنى من تجريد الولايات المتحدة من لقب النسختين الأولى والثانية، عندما تقدمت عليها بهدف مبكر سجله المدافع غريغ لي بعد 30 ثانية.

وحافظت جامايكا على تقدمها حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عندما سجل الجامايكي كوري بورك هدف التعادل للولايات المتحدة بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، علما بأن الحكم احتسب أربع دقائق فقط وقتا بدل ضائع.

ولجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين حيث فرض البديل حاجي رايت نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 96 و109، ليمنح الولايات المتحدة بطاقة التأهل للنهائي للمرة الثالثة تواليا.

وفي المباراة الثانية في دالاس، لم تجد المكسيك أي صعوبة في تخطي عقبة بنما وتغلبت عليها بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها إدسون ألفاريس، خوليان كينونيس، وأوربيلين بينيدا في الدقائق 40، 43، و67 تواليا.

وتقام مواجهة المكسيك والولايات المتحدة في النهائي بعد غد الأحد.

المصدر: وكالات