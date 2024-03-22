شاهد.. تحول جسدي مذهل لمسعود أوزيل بعد اعتزاله (فيديو)

خطف الألماني مسعود أوزيل نجم ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق الأنظار في آخر ظهور له بسبب التحول المرعب في كتلته العضلية.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو لبطل العالم 2014 مع منتخب المانشافت، وهو يتدرب في قاعة تقوية العضلات.

وأثار جسد أوزيل الذي شهد تحولا مثيرا في الفترة الماضية إعجاب وتفاعل النشطاء والمتابعين، إذ ظهر في فيديو النجم الألماني وهو يقوم ببعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

ولاحظ الجميع حجم ذراعي مسعود أوزيل وكتلته العضلية وهذا بفضل مدربه الشخصي التركي ألبير أكشاك الذي ساعده على الوصول إلى هذا الشكل.

It’s bulking season for Mesut Ozil 😳💪 pic.twitter.com/KRLDB5uXNz — CentreGoals. (@centregoals) March 21, 2024

واعتزل مسعود أوزيل كرة القدم بشكل نهائي شهر مارس من عام 2023 بعد مسيرة رائعة امتدت لـ 17 عاماً.

ولم يتميز أوزيل البالغ 35 عاما طيلة مسيرته الاحترافية بالكتلة العضلية الكبيرة، حيث كان يتسم لعبه بالذكاء والمهارة رفيعة المستوى بعيدا عن الالتحامات البدنية.

ولعب أوزيل، أحد أفضل لاعبي ألمانيا على مر التاريخ، لأندية شالكة وفردر بريمن في ألمانيا، وريال مدريد الإسباني ثم أرسنال الإنجليزي، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في الدوري التركي باللعب لفريقي فرنبخشه ثم باشاكشهير إسطنبول.

وتوج أوزيل مع ألمانيا بكأس العالم 2014، بعد أن حمل ألوان منتخب الماكينات في 92 مباراة وسجل 23 هدفا.

المصدر: "وسائل إعلام"