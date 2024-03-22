البرتغال تدك شباك السويد بخماسية استعدادا لكأس أوروبا

تغلب المنتخب البرتغالي على ضيفه السويدي بنتيجة 5-2 ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم هذا الصيف وذلك رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه.

وخاض المنتخب البرتغالي اللقاء في غياب نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو وسبعة لاعبين آخرين، على أن يكونوا متاحين لخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا الثلاثاء المقبل.

واللاعبون السبعة الآخرون هم ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو فيليكس وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، دانيلو بيريرا وفيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (النصر السعودي)، وروبن نيفيش (الهلال السعودي).

ورغم الغيابات، حسم أبطال أوروبا 2016 اللقاء في شوطه الأول بعدما تقدموا بثلاثية نظيفة عبر رافائيل لياو، وماتيوس نونيش، وبرونو فرنانديش في الدقائق 24، 33، و45 تواليا، قبل إضافة هدفين آخرين في الشوط الثاني بواسطة بروما (57) وغونسالو راموش (61).

وكان هدفا السويد من توقيع فيكتور غيوكيريس (58) وغوستاف نيلسون (90).

ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى استعدادا لكأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وإيرلندا في 4 و8 و11 يونيو المقبل تواليا.

المصدر: وكالات