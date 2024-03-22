الموعد والتشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا ضمن "كأس عاصمة مصر"

تفتتح مساء اليوم الجمعة بطولة "كأس عاصمة مصر" لكرة القدم ضمن سلسلة "الفيفا" بمواجهة صاحب الضيافة منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي.

وتقام البطولة في القاهرة خلال الفترة بين 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

إقرأ المزيد

ويلتقي منتخب "الفراعنة" مع نيوزيلندا على أن تلتقي تونس مع كرواتيا في الدور نصف النهائي من البطولة، ثم يتواجه الفائزان في المشهد الختامي، فيما يلعب الخاسران معا لتحديد المركز الثالث.

وتنطلق أحداث مباراة مصر ونيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش، فيما تلعب تونس مع كرواتيا غدا السبت.

وفي ظل غياب القائد محمد صلاح، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب حسام حسن على التشكيلة التالية أمام نيوزيلندا:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور- حمدي فتحي – مروان عطية.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه – مصطفى محمد – عمر مرموش.

المصدر: RT