الكشف عن أجور لاعبي الدوري الإسباني.. فمن الأعلى أجرا؟

كشف تقرير صحفي فرنسي، الخميس، عن أجور لاعبي الدوري الإسباني، في قائمة شهدت هيمنة نجوم ريال مدريد وبرشلونة.

وتصدر ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد القائمة بحصوله على مليون و880 ألف يورو شهريا، أي أنه يتقاضي 22 مليونا و560 ألف يورو سنويا، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وحل في المركز الثاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، والذي يتقاضى أجرا شهريا أقل من ألابا بـ10 آلاف يورو، حيث يحصل سنويا على 22 مليونا و440 ألف يورو.

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وفي المركز الثالث يتواجد 4 لاعبين، وهم: فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام من ريال مدريد، وإلكاي جوندوجان من برشلونة، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، بحصولهم على مليون و670 ألف يورو شهريا، أي ما يصل إلى 20 مليونا و40 ألف يورو سنويا.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"