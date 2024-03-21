تصفيات مونديال 2026.. كوريا الشمالية تبلغ اليابان بعدم قدرتها على استضافة مباراتهما

بات مصير مباراة اليابان وكوريا الشمالية المقررة الأسبوع المقبل ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في مهب الريح، بعدما أبدت بيونغ يانغ الخميس عدم قدرتها على استضافتها.

وقال رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، كوزو تاشيما، إن مسؤولي الاتحاد الكوري الشمالي أبلغوه خلال المواجهة التي جمعت البلدين يوم الخميس في الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات وانتهت بفوز اليابان 1-0، أن المباراة المقررة الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة، لا يمكن أن تقام في بيونغ يانغ كان مقررا.

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وأوضح تاشيما، أن الجانب الكوري الشمالي "أبلغنا أن المباراة (يوم الثلاثاء) لا يمكن أن تقام في بيونغ يانغ. لقد طلبوا منا خلال الشوط الأول عما إذا كان بإمكاننا تنظيم (المباراة المقبلة) في اليابان".

وتابع تاشيما حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية: "قلت لهم إن الأمر يحصل بشكل فجائي ولا أستطيع أن أعطيهم موافقة فورية".

وأردف "قلت لهم إننا سنحتاج من يومين إلى ثلاثة من أجل إبلاغهم جوابنا. وإن الأمر صعب".

ولم يوضح تاشيما الأسباب الكامنة وراء الطلب الكوري الشمالي، لكن وكالة "كيودو" اليابانية أشارت إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح بإقامة المباراة على أرضها بسبب مخاوف من تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.

ولم يتواجه البلدان في كوريا الشمالية منذ العام 2011.

وتأثرت العلاقات بين البلدين بسبب قضايا من بينها التعويضات عن الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945 وأخيرا إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باتجاه الأراضي اليابانية.

المصدر: أ ف ب