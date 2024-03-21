"معجزة أعادته للحياة".. طبيب فيوتشر يزف خبرا سعيدا لمحبي الدولي المصري أحمد رفعت

بعد عشرة أيام قضاها في غيبوبة إثر تعرضه لإغماء مفاجئ على أرض الملعب، استعاد أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، وعيه أخيرا واستجاب لجهود الأطباء وفقا لطبيب نادي فيوتشر أحمد عيد.

وسقط رفعت على أرض الملعب بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في 11 مارس الجاري، ما أثار الذعر داخل الملعب ليقرر الحكم إنهاء المباراة.

إقرأ المزيد

ولم يستجب اللاعب الدولي المصري لمحاولات الإنعاش إلا بعد ساعتين من سقوطه أرضا، وظل فاقدا للوعي لعشرة أيام قبل أن يستفيق أخيرا ويعود للتنفس بشكل طبيعي.

وقال رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر، أحمد عيد، إن أحمد رفعت مهاجم الفريق استعاد وعيه بالكامل وبدأ يتنفس بشكل طبيعي.

وأضاف عيد في تصريحات تلفزيونية: "أحمد رفعت استرد وعيه بنسبة 100 بالمئة"، مؤكدا: "رفعت بدأ التنفس بشكل طبيعي واستعاد وعيه بالكامل".

وتابع: "حالته أصبحت مستقرة، واللاعب يعاني من مشاكل في الرئة والكلى فقط"، مضيفا: "رفعت بدأ يتحرك ويقوم ويأكل".

وأردف عيد: "خروج أحمد رفعت من المستشفى سيكون على حسب حالة الكلى.. لا يستطيع أحد أن يجزم بأن أحمد رفعت يستطيع ممارسة كرة القدم مرة أخرى أم لا".

وشدد رئيس الجهاز الطبي لنادي فيوتشر على أن "ما حدث مع رفعت يعد معجزة بكل المقاييس".

المصدر: وكالات