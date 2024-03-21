لافروف: تسييس الرياضة أمر غير مقبول

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تسييس الرياضة، عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في افتتاح أولمبياد باريس.

وقال لافروف إن روسيا تعتبر تسييس الرياضة أمرا غير مقبول.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه "على الرغم من استمرار هذا الخط الغربي بدعم من المسؤولين الدوليين، إلا أنه لن ينتهي قريبا".

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في 19 مارس، وصفت اللجنة الأولمبية الدولية ألعاب الصداقة المقررة في روسيا بأنها حدث مسيس للحكومة الروسية.

وأشارت المنظمة إلى أن "اللجنة الأولمبية الدولية تحث جميع المشاركين في الحركة الأولمبية وجميع الحكومات على رفض المشاركة أو دعم أي مبادرات تهدف إلى التسييس الكامل للرياضة الدولية".

وستقام ألعاب الصداقة في سبتمبر المقبل في مدينتي موسكو وإيكاترينبرغ، وستتضمن البطولة منافسات في 33 رياضة أولمبية وغير أولمبية صيفية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء الماضي، أن الرياضين الروس والبيلاروس الذين سيكون بمقدورهم المنافسة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، لكنهم لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب.

المصدر: "وكالة تاس".