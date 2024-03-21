أولمبياد باريس 2024.. توزيع أكثر من 200 ألف واق في القرية الأولمبية

تفاديا لنقل الأمراض الجنسية في القرية الأولمبية خلال ألعاب باريس الصيف المقبل، من المقرر توزيع أكثر من 200 ألف واق ذكري و20 ألف واق أنثوي.

ويتوقع حضور نحو 14500 رياضي مع أجهزتهم الفنية في القرية الأولمبية خلال الألعاب المقررة بين 26 يوليو و11 أغسطس.

ورغم أنه يتعين على الرياضيين التركيز على منافساتهم، فإنهم سيكونون أحرارا في ممارسة الجنس إذا أرادوا ذلك، خلافا للألعاب الأخيرة في طوكيو صيف 2021 خلال جائحة كوفيد، عندما حثهم المسؤولون على "تفادي الاتصال الجسدي غير الضروري".

وشرح لوران دالار المسؤول عن تنسيق الإسعافات الأولية والمخاطر الصحية في اللجنة المنظمة للألعاب الثلاثاء، لمراسلين صحفيين: "ما نشهده بشكل مستقل عن الألعاب هو زيادة في انتشار الأمراض المنقولة جنسيا بين السكان".

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وستوزع منشورات وتوضع ملصقات في العيادة متعددة الأغراض في القرية الأولمبية الواقعة في ضاحية سان دوني، لرفع مستوى الوعي بين الرياضيين القادمين من جميع البلدان.و سيكون هناك موقع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز) داخل هذه العيادة.

وطلب عشرة آلاف واق ذكري خالي من اللاتيكس وعشرون ألف حاجز فموي (مربع لاتيكس يستخدم خلال ممارسة الجنس الفموي).

لكن الربط بين معدل عدد الرياضيين الحاضرين وعدد الواقيات لاستنتاج معلومات عن العلاقات الجنسية داخل القرية الأولمبية ليس منطقيا.

وكشف عضو في اللجنة المحلية المنظمة قبل أشهر قليلة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن بعض المنتجات المتوفرة في القرية الأولمبية أخذها رياضيون أو أقرباؤهم لاستخدامها بعد الألعاب.

وذكرت مديرة الأبحاث في المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية دومينيك كوستاليولا، مطلع مارس الجاري، أنه خلال المنافسات "من بين المخاطر المعدية، هناك تلك المرتبطة بالصحة الجنسية".

وتابعت: "يجب الاستعداد لاحتمال زيادة حالات الطوارئ لوصفات علاج ما بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية، أو فحص الأمراض المنقولة جنسيا. سيؤثر هذا الأمر على خدمات الطوارئ".

ووزع بضعة آلاف من الواقيات لأول مرة مجانا في أولمبياد سول 1988 في كوريا الجنوبية، للتشجيع على الجنس الآمن، ورفع الوعي حول فيروس نقص المناعة البشرية المنتشر آنذاك.

وارتفع الرقم تدريجيا، فكان 50 ألفا في برشلونة 1992، 100 ألف في بكين 2008، و150 ألف في لندن 2012. وصفت ألعاب ريو دي جانيرو 2016 بأنها الأكثر شراسة مع توزيع 450 ألف واق، ما يعادل 42 واقيا لكل رياضي.

المصدر: "أ ف ب"