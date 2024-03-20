أول تعليق لمدرب منتخب فرنسا على إمكانية استدعائه بنزيما للمشاركة في الأولمبياد

رد مدرب منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم، تييري هنري، على ترحيب مهاجم اتحاد جدة، كريم بنزيما، بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس، وأوقعت قرعة مسابقة كرة القدم المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى بجانب نيوزيلندا، والولايات المتحدة والفائز من مواجهة رابع بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما ومنتخب غينيا.

ويحق لمدرب منتخب فرنسا الأولمبي، هنري استدعاء ثلاثة لاعبين تزيد أعمارهم عن 23 عاما، في قائمته المكونة من 18 لاعبا لخوض الأولمبياد.

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وصرح بنزيما البالغ عمره 37 عاما عن إمكانية مشاركته في الأولمبياد: "لم لا؟ بالطبع سأود المشاركة مع منتخب فرنسا (تحت 23 عاما)، يمكن أن يكون حدثا عظيما".

وفي المقابل، قال هنري في تصريح لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أعود إلى نفس النقاش.. لم استدع أحدا.. ستكون القائمة موسعة".

وسئل هنري ما إن كان الباب مفتوح أمام بنزيما، وأجاب: "كل الأبواب مفتوحة أمام الجميع".

واختتم مازحا: "الآن من سيكون في القائمة؟ هذا نقاش آخر.. بابين وكانتونا (لاعبان فرنسيان معتزلان) يمكن أن ينضما أيضا".

المصدر: وكالات