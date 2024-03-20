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منتخب ألمانيا يتلقى ضربة قوية قبيل مواجهة فرنسا وهولندا

الرياضة

منتخب ألمانيا يتلقى ضربة قوية قبيل مواجهة فرنسا وهولندا
Globallookpress
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الحارس مانويل نوير، العائد إلى صفوف منتخب ألمانيا أخيرا، يغيب بسبب الإصابة عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا ضمن استعدادات "دي مانشافت" لاستضافة كأس أوروبا هذا الصيف.

وكان قد أصيب ابن الـ37 عاما بتمزق عضلي في ساقه اليسرى خلال تمارين "دي مانشافت" يوم الأربعاء في فرانكفورت ما أجبره على المغادرة، حسبما أفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكان من المقرر أن يعود نوير إلى صفوف منتخب بلاده لحراسة عرينه بمواجهة فرنسا في ليون السبت المقبل بعدما استدعاه المدرب يوليان ناغلسمان للمرة الأولى منذ 15 شهرا.

كما سيغيب نوير عن الودية الثانية أمام هولندا في فرانكفورت الثلاثاء المقبل.

وشارك نوير بقميص المنتخب الوطني للمرة الأخيرة في كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يتعرض لكسر في قدمه أثناء ممارسته رياضة التزلج، ما أبعده عن الملاعب لسنة تقريبا.

وتعد إصابة نوير ضربة معنوية لناديه بايرن ميونخ حيث باتت الشكوك تحوم حيال مشاركته مع عملاق بافاريا أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل المقبل.

المصدر: وكالات

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