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بعد استبعاده من قائمة البرتغال.. رونالدو يستمتع بإجازته في السعودية (صور)

الرياضة

بعد استبعاده من قائمة البرتغال.. رونالدو يستمتع بإجازته في السعودية (صور)
Globallookpress
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شارك قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع "إنستغرام" صورا له وهو يستمتع بإجازته في السعودية خلال فترة التوقف الدولي.

وظهر رونالدو في الصور وهو يقضي إجازته مع عائلته على أحد الشواطئ السعودية.

وكتب رونالدو على الصور التي نشرها عبر حسابه: "إعادة الشحن مع العائلة في السعودية".

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق اليوم أن رونالدو سيغيب عن المباراة الودية الأولى للمنتخب ضد السويد غدا الخميس على أن يخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا الثلاثاء المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب المنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيس استبعد رونالدو من مواجهة السويد لإراحته نظرا لضغط المباريات التي خاضها في الآونة الأخيرة مع ناديه.

المصدر: RT

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