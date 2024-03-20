حقيقة انسحاب منتخب مصر لكرة القدم من قرعة أولمبياد باريس لتجنب مواجهة إسرائيل

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن المنتخب المصري الأولمبي قد ينسحب من قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بسبب احتمالية وقوعه في مجموعة واحدة مع منتخب إسرائيل.

وتسحب قرعة مسابقة كرة القدم ضمن منافسات أولمبياد باريس، مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية، ويقع المنتخب المصري في المستوى الثالث وإسرائيل في المستوى الرابع وهو ما يجعل احتمال تواجدهما في مجموعة واحدة واردا جدا.

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وأكد موقع "goal" العالمي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم نفى أنباء انسحاب منتخبه وينتظر حتى انتهاء القرعة ومعرفة منافس الفراعنة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومن جهته، كشف موقع "vetogate"، أن اتحاد الكرة المصري رفض التعليق على ما تردد حول إمكانية مواجهة المنتخب الأولمبي المصري لإسرائيل في أولمبياد باريس 2024.

ونقل الموقع عن مصدر رفض ذكر اسمه، أن المنتخب المصري واتحاد الكرة المصري في انتظار ما ستسفر عنه قرعة أولمبياد باريس التي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

وتابع المصدر: "من خلال القرعة سيتم حسم الموقف بعد جلسة من المشاورات بين الأعضاء وجهاز المنتخب الأولمبي".

المصدر: vetogate + goal