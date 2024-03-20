محكمة العدل الأوروبية ترفع العقوبات عن سائق الفورمولا1 الروسي مازيبين

قضت محكمة العدل الأوروبية باستبعاد سائق الفورمولا1 السابق نيكيتا مازيبين من قوائم العقوبات، وفقا لوكالة "تاس".

وجاء في الحكم أن "الصلة العائلية بوالده رجل الأعمال الروسي ديمتري مازيبين، لا تكفي لاعتباره مرتبطا بمصالح مشتركة مع والده، ليبقى على هذه القوائم".

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وتم إدراج مازيبين جونيور في قائمة العقوبات بمارس لعام 2022.

وأنهى فريق هاس الأمريكي للفورمولا 1 عقده مع السائق في مارس 2022.

كما أعلن الفريق عن إنهاء التعاون مع شركة Uralkali الراعية للفريق.

وقضى مازيبين موسما واحدا مع الفريق، واحتل المركز العشرين في الترتيب العام.

وأوضح مالك هاس جين هاس قرار الفريق وقتها، أن الفريق واجه انتقادات للعمل مع سائق من روسيا.

المصدر: "لينتا.رو"