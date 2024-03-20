وزيرة تطالب بمنع مشاركة "المتحولات جنسيا" في دوري السيدات الإنجليزي

دعت وزيرة ثقافة إنجلترا لوسي فريزر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى النظر في "منع النساء المتحولات جنسيا من لعب كرة القدم النسائية لإزالة أي ميزة تنافسية غير عادلة".

وقالت "لوسي" في تصريحات لـ"سكاي نيوز": "أعتقد أنه من المهم جدا أن تكون النساء قادرات على التنافس ضد النساء، وهناك ظلم متأصل، أنه إذا لم تكن إمرأة من الناحية البيولوجية، فلديك ميزة تنافسية".

🚨🎙️| Lucy Frazer on banning transgender women playing football:



“I think it's very important that women are able to compete against women and there's an inherent unfairness, that if you're not biologically a woman, you have a competitive advantage.”



(🗞@SkyNews ) pic.twitter.com/uGTiE34b5l — Futbol Saga (@futbolsaga) March 20, 2024

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وأضافت: "أعتقد أن عددا من الرياضات نظرت في هذا الأمر بعناية فائقة، وتوصلت إلى قرار بأنه ليس من المناسب أن تتنافس النساء ضد أشخاص ليسوا نساء بيولوجيا".

وختمت: "لقد رأينا ذلك في التجديف والسباحة، وأود أن أشجع الهيئات الرياضية الأخرى على النظر في ذلك بعناية فائقة، هدفي تشجيع الرياضة التنافسية".

وتخضع هذه السياسة للمراجعة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي يحاول تحقيق التوازن بين أن تكون الرياضة شاملة، ولكن أيضا عادلة وآمنة.

المصدر: goal