رئيس الاتحاد المصري يكشف موقف صلاح من الانضمام لمعسكر "الفراعنة" المقبل

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، أن نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، سيلتحق بمعسكر منتخب "الفراعنة" في يونيو المقبل عندما يستعيد كامل عافيته.

ويغيب صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بناء على طلب نجم ليفربول لعدم الجاهزية علما بأنه شارك في المباريات الأخيرة لـ"الريدز" بعدما تعافى من إصابة غيبته عن الملاعب لنحو شهر.

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وعن موقف صلاح من الالتحاق بمعسكر "الفراعنة" المقبل، أوضح علام في تصريحات تلفزيونية، أن "محمد صلاح سيكون جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل"، حيث يخوض "الفراعنة" مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأضاف: "الأهم لنا أن تكتمل جاهزية صلاح، ليكون حاضرا في الارتباطات الرسمية المقبلة، التي يعني الفوز بها الاقتراب بنسبة 80 بالمئة من التأهل لمونديال 2026".

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس "عاصمة مصر" الودية ضمن سلاسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويخوض منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام حسن مواجهة الافتتاح بالبطولة الودية ضد نيوزيلندا الجمعة المقبل.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

المصدر: وكالات