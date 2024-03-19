فيورنتينا يعلن وفاة مديره العام جو باروني

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، وفاة المدير العام للفريق جو باروني عن عمر ناهز 57 عاما إثر أزمة قلبية.

وشعر باروني بالإعياء الأحد الماضي في فندق الفريق، قبل وقت قصير من مباراة فيورنتينا أمام أتالانتا، وتم نقله إلى مستشفى في ميلانو قبل أن يتوفى اليوم.

وقال نادي فيورنتينا في بيان "بحزن عميق، يؤكد فيورنتينا فقدان أحد رموزه، وهو الشخص الذي يعد علامة مميزة في التاريخ الحديث للنادي ولن ينسى أبدا".

La Fiorentina piange Joe Baronehttps://t.co/VIvWI9P1Jk — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 19, 2024

وأضاف البيان "جميع المرتبطين بفيورنتينا يشعرون بالحزن الشديد بسبب الخسارة الفادحة لرجل أظهر احترافية كبيرة وبذل قلبه وروحه من أجل هذه الألوان.. لقد كان صديقا عزيزا ظل دائما قويا في أسعد اللحظات، وقبل كل شيء، في أصعب اللحظات".

المصدر: أ ب