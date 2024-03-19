مالك مانشستر يونايتد يكشف موقف فريقه من التعاقد مع مبابي وبيلينغهام

أكد المالك الشريك الجديد لمانشستر يونايتد، جيم راتكليف، أنه لن يستهدف التعاقد مع نجوم أمثال الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام في مسعاه لإعادة إحياء "الشياطين الحمر".

وقد أتم رجل الأعمال البريطاني البالغ من العمر 71 عاما، قبل أشهر، عملية الاستحواذ على 25 في المئة من أسهم يونايتد، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، كما سيستثمر 238 مليونا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

ويتوقع أن يبرم مانشستر يونايتد تعاقدات كبيرة بقيادة راتكليف، خاصة في ظل معاناة الفريق في الموسم الثاني للمدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يحاول إنقاذ الموسم من بوابة الفوز بكأس إنجلترا حيث تأهل إلى نصف النهائي ليلاقي كوفنتري سيت.

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ويغيب لقب الدوري الإنجليزي عن "الشياطين الحمر" منذ عام 2013، ويحتل الفريق المركز السادس راهنا بفارق ست نقاط عن توتنهام الخامس وتسع عن أستون فيلا الرابع.

وقال الملياردير راتكليف في حديثٍ لبودكاست "سايكلين كلوب" بعد سؤاله ما إذا كان سيحاول التعاقد مع بيلينغهام من ريال مدريد الإسباني "إنه لاعب رائع. ليس هو المكان الذي نركز عليه، الحل لا يكمن بصرف الكثير من الأموال على عد قليل من اللاعبين الرائعين".

وأضاف "لقد فعلوا ذلك في السابق (مسؤولو مانشستر يونايتد)، إذا نظرت إلى الأعوام العشرة الماضية، فقد صرفوا الكثير من الأموال على عدد من اللاعبين الرائعين".

وتابع راتكليف الذي يشجع يونايتد منذ صغره "أول شيء نحتاج أن نقوم به هو التعاقد مع الأشخاص المناسبين في الإدارتين الفنية والإدارية".

وأردف "يجب التأكد من التوظيف الصحيح، فهذا جزء ضروري من كرة القدم اليوم".

وعن إمكانية التعاقد مع مبابي قال راتكليف:

"أفضل التعاقد مع مبابي المستقبلي بدلا من صرف مبلغ هائلٍ لشراء النجاح".

وأضاف "ليس من الذكاء التعاقد مع مبابي. يمكن لأي شخص أن يدرك ذلك. الأمر الأكثر تحديا بالنسبة لنا هو البحث عن مبابي المستقبلي أو بيلينغهام المستقبلي أو روي كين المستقبلي".

ومن المتوقع أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات