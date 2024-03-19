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إقامة المنتدى الدولي "روسيا قوة رياضية" لعام 2025 في سمارا

الرياضة

إقامة المنتدى الدولي
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بعقد المنتدى الرياضي الدولي "روسيا - قوة رياضية" في مدينة سمارا شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.

وجاء في الوثيقة: "يعقد المنتدى الرياضي الدولي روسيا قوة رياضية في سبتمبر وأكتوبر 2025 في مدينة سمارا. تكليف الحكومة الروسية بعقد هذا الحدث".

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وكان الرئيس الروسي قد وقع في وقت سابق مرسوما يحدد موعد ومكان المنتدى الدولي "روسيا - قوة رياضية" لهذا العام.

وتقرر أن يقام حدث هذا العام في مدينة أوفا شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ويعقد منتدى "روسيا - قوة رياضية" منذ عام 2009، واستضافته عدة مدن بينها موسكو وقازان وسارانسك، وفي عام 2023 أقيم في مدينة بيرم.

وركزت المواضيع الرئيسية للمنتدى على العقوبات السياسية والضغط على الرياضة الروسية، وإقامة المنافسات الدولية البديلة على أراضي البلاد، وتشكيل هيئة تحكيم وطنية موثوقة.

المصدر: تاس

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