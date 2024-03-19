عشية سحب القرعة.. تعرف على مستويات المنتخبات العربية في قرعة مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس

تتجه الأنظار غدا الأربعاء إلى مبنى لو بولس بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية الذي يشهد سحب قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وحجز 12 منتخبا (من أصل 16) مقعده في الأولمبياد بينهم منتخبان عربيان هما مصر والمغرب، في انتظار ممثلي قارة آسيا، حيث تصعد ثلاثة منتخبات من القارة الصفراء للأولمبياد، وذلك خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما في قطر، والتي تجرى في الفترة من 15 أبريل حتى الثالث من مايو المقبلين.

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وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل في أمم آسيا لدورة الألعاب الأولمبية مباشرة، فيما يتعين على صاحب المركز الرابع خوض الملحق ضد منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في أمم إفريقيا تحت 23 عاما، لتحديد آخر المنتخبات الصاعدة للأولمبياد.

وتم توزيع المنتخبات الـ16 في القرعة على أربعة مستويات اعتمادا على تصنيفها.

ويضم كل مستوى أربعة منتخبات، حيث ستوزع القرعة المنتخبات الـ16 على المجموعات الأربع بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة لتتكون المجموعة الواحدة من أربعة منتخبات.

وستكون المستويات كالتالي:

المستوى الأول: فرنسا، بطل كأس آسيا تحت 23 عاما، صاحب المركز الثاني لكأس آسيا تحت 23 عاما، الأرجنتين.

المستوى الثاني: إسبانيا، نيوزيلندا، باراغواي، المغرب.

المستوى الثالث: مصر، الولايات المتحدة، صاحب المركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 عاما، مالي.

المستوى الرابع: جمهورية الدومينيكان، إسرائيل، الفائز بالمركز الرابع لكأس آسيا ضد غينيا، أوكرانيا.

المصدر: وكالات